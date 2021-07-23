Пожарный погиб при тушении степного пожара в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Сухая трава загорелась на площади около 800 га в Оренбургской области, в ходе ликвидации возгорания погиб пожарный, сообщили в пятницу в департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты региона.

"К тушению природного пожара привлечен и личный состав отдельного пожарного поста №87 противопожарной службы Оренбургской области (место дислокации п. Шильда). Работая в условиях аномальной жары, пожарному ОПП №87 Кувшинову Александру Алексеевичу стало плохо, его госпитализировали, но, к сожалению, он скончался", - сказано в распространенном сообщении.

По данным департамента, сообщение о возгорании сухой травы в районе поселка Красный огородник Кваркенского района поступило от очевидца в 11:34 (09:34 мск). Пожар угрожал населенному пункту, поэтому была произведена опашка территории. Как уточняется в сообщении, в сложных погодных условиях участники пожара отстояли населенный пункт, и в 19:30 (17:30 мск) пожар был локализован на площади 800 га по фронту 10 км. В районе тушения температура воздуха днем поднималась выше 38 градусов.

Как сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Оренбургской области, в 20:15 (18:15 мск) объявлена ликвидация пожара. Площадь уточняется. К тушению пожара привлекались 63 человека и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человек и 11 единиц техники.

"Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области, ГКУ "Центр ГО и ЧС", личный состав противопожарной службы субъекта выражают глубокие соболезнования семье и близким. У Александра Алексеевича остались жена и двое детей", - приводятся в сообщении слова соболезнования.