В Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в хищении картины за 24,7 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Адама Янова, которого подозревают в хищении картины стоимостью 24,7 млн рублей больше 10 лет назад. Об этом в пятницу сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Адама Янова. Срок меры - 22 сентября. Обвинение Янову не предъявлялось", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, установлено, что в 2010 году Янов с неустановленными подельниками под предлогом покупки незаконно завладели картиной автора А. К. Беггрова "Зимняя панорама Петербурга" стоимостью 24,7 млн рублей. Тем самым, полагает следствие, Янов совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц"). Подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск 11 сентября 2015 года. Только 21 июля этого года он был задержан сотрудниками полиции.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по региону сообщали, что стоимость картины составляет 15 млн рублей.