Военные США примут участие в восстановлении районов, пострадавших от наводнения в ФРГ

Об этом в пятницу сообщило агентство DPA со ссылкой на министерство внутренних дел федеральной земли Рейнланд-Пфальц, сильно пострадавшей от удара стихии.

По его данным, американские военные окажут помощь в наведении мостов в земле Рейнланд-Пфальц. Вместе с тем указывается, что на прошлой неделе военнослужащие США уже были задействованы в строительстве ограждений, защищающих от наводнения. Кроме того, как пишет DPA, военные американской авиабазы Рамштайн в Германии также выразили готовность принять участие в ликвидации последствий разгула стихии.