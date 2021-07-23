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Наводнение в Германии

Военные США примут участие в восстановлении районов, пострадавших от наводнения в ФРГ

Военные окажут помощь в наведении мостов в земле Рейнланд-Пфальц

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Военнослужащие США примут участие в восстановлении инфраструктуры, разрушенной после опустошительного наводнения, обрушившегося на запад Германии.

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Наводнение на западе Германии.

Об этом в пятницу сообщило агентство DPA со ссылкой на министерство внутренних дел федеральной земли Рейнланд-Пфальц, сильно пострадавшей от удара стихии.

По его данным, американские военные окажут помощь в наведении мостов в земле Рейнланд-Пфальц. Вместе с тем указывается, что на прошлой неделе военнослужащие США уже были задействованы в строительстве ограждений, защищающих от наводнения. Кроме того, как пишет DPA, военные американской авиабазы Рамштайн в Германии также выразили готовность принять участие в ликвидации последствий разгула стихии.

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