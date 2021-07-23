Сильный ветер повалил деревья и привел к локальному отключению света в Орске

"Более 300 звонков за два часа поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу. В результате стихии возникли перебои с электроснабжением, зафиксировано около 60 сообщений о поваленных деревьях, семи пострадавших автомобилях", - говорится в сообщении.

ОРЕНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Единая диспетчерская служба Орска Оренбургской области приняла более 300 сообщений о поваленных деревьях, поврежденных автомобилях и отключении электроэнергии в городе после сильного ветра и дождя. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации второго по числу жителей города региона.

По данным администрации, в Орске режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными прогнозами синоптиков был объявлен накануне. Вечером в пятницу аварийные бригады приступили к ликвидации последствий сильного ветра и ливня незамедлительно, уточняется в сообщении.

"Сотрудники сетевых организаций восстанавливают электроснабжение сразу в нескольких районах города. Убирают с проводов поваленные деревья. Коммунальщики освобождают от ветровала дороги и тротуары, обеспечивают проход дождевых вод через ливневки. Деревья в жилых дворах предстоит убрать управляющим компаниям", - отметили в пресс-службе.

В четверг ГУ МЧС России по Оренбургской области распространило предупреждение о неблагоприятном явлении погоды на территории региона. В пятницу ветер усиливался местами до 23 м/с, локально прошли ливни и грозы. Шквалом снесло крышу школы в Новоорском районе. При этом в ближайшие сутки в центральных и восточных районах Оренбургской области также ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 м/с, в ночь на субботу в отдельных районах пройдет сильный дождь.