На Никосию обрушился ливень

НИКОСИЯ, 23 июля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Сильнейший ливень обрушился в пятницу на Никосию, что для июля является крайне редким событием. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Проезжая часть улиц города оказалась покрыта плотным слоем воды, что существенно снизило скорость движения транспорта. Ситуацию спасло то обстоятельство, что основные дорожные пробки к этому моменту уже исчезли, хотя в ряде мест из-за внезапно образовавшихся луж все-таки возникли заторы. Многие автомобилисты предпочли переждать стихию дома, большинство же офисов в это время уже были закрыты.

Оперативные службы пока не сообщали о тех или иных последствиях ливня, в том числе об ущербе собственности. В связи с тем, что дождевое облако подошло к столице с востока, а не с юга, где в горах Троодос находятся истоки крупнейшей реки Кипра Педиэос, ее пересохшее русло не наполнилось мощным водным потоком, как это случается, когда ливень идет в горах. Значительно большую часть года река выглядит просто сухим оврагом, но в отдельные дни Педиэос может за считаные минуты заполниться мутной водой и превратиться в источник наводнений.

В среднем за год в Никосии выпадает 342 мм осадков, а количество дождливых дней не превышает 43. Но почти все они приходятся на период с октября по май. Количество же осадков в июле обычно не превышает 6 мм, а в августе - 1 мм.