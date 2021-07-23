Шторм повредил подпорную стену и брусчатку на набережной пляжа Лоо в Сочи

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Подпорная стена и брусчатка на набережной пляжа Лоо частично разрушены локальным сильным ливнем со шквалистым ветром, которые обрушились на Лазаревский район Сочи в пятницу, ущерб подсчитывается, сообщили журналистам в оперштабе Краснодарского края.

"В результате шторма частично разрушена подпорная стена и брусчатка на набережной пляжа Лоо. На месте работает комиссия для оценки ущерба, аварийная территория огорожена", - сказали в оперштабе, пояснив, что арендатор принял решение самостоятельно восстановить морской променад.

Основные последствия ливня в Лазаревском районе Сочи ликвидировали за час, было задействовано 90 сотрудников оперативных служб города-курорта, 27 единиц техники. Сейчас специалисты приступают к расчистке тротуаров от нанесенного мусора и песка, уточнили в оперштабе.

В Сочи неустойчивая погода будет сохраняться до полудня 24 июля. Возможны смерчи, что представляет опасность для туристов. Море будет неспокойным, в прибрежной зоне ожидаются большие волны - до 1-2 м. Власти в четверг закрыли для посещения пляжи из-за штормового предупреждения на фоне ожидающихся ливней, они будут оставаться закрытыми до конца суток 23 июля.