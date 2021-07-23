В ДТП в Свердловской области пострадали четыре человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Свердловской области, пострадали четыре человека, в том числе два ребенка. Об этом сообщили в пятницу в управлении ГИБДД по Свердловской области.

"На перекрестке дорог Екатеринбург - Тюмень, Богданович - Сухой Лог произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. По предварительным данным установлено, что 58-летний водитель автомобиля Hyundai Getz, двигаясь по автодороге Екатеринбург - Тюмень со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени, при повороте налево на дорогу Богданович - Сухой Лог не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2114 под управлением женщины", - сообщили в управлении.

В результате аварии пострадали водитель отечественного автомобиля и два ребенка 2009 года рождения. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них госпитализирован в больницу, второй отпущен домой. Травмы получила и 88-летняя пассажирка Hyundai Getz, которая также была отпущена домой после осмотра.