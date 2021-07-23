Река Дагомыс в Сочи вышла из берегов из-за дождей

СОЧИ, 23 июля. /ТАСС/. Река Дагомыс в Лазаревском районе Сочи из-за дождей вышла из берегов, но сообщений о ЧП не поступало, эвакуация людей не требуется. В Хостинском районе Сочи в районе реки Мацеста два человека попросили помощи спасателей, чтобы выбраться с "островка" в русле реки, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в пятницу.

"Река Дагомыс вышла из берегов, но не сильно. Эвакуация людей не требуется. Сообщений о ЧП из того района нам не поступала", - сообщил собеседник агентства.

Вместе с тем обращение к спасателям поступило из Хостинского района. Два человека попросили помощи, чтобы переправиться с "островка", который образовался в русле реки Мацеста, которая поднялась из-за непогоды. "Это не эвакуация, а оказание помощи. Реагируют спасатели Хостинского района", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщают в соцсетях, в Лазаревском районе Сочи локально подтопило улицы, потоки воды образовались на автомобильных дорогах.

О подъеме уровня воды в реке Мацеста

В пресс-службе Упрдор "Черноморье" сообщили, что уровень воды в реке Мацеста менее чем за час превысил критические значения. Вода разливается на проезжую часть.

По информации управления, уровень воды на дороге в Хостинском районе Сочи нарастает, сильный ливень наблюдается от микрорайона Мацеста до микрорайона Кудепста.

В четверг в Сочи начались дожди, которые продолжились в пятницу в течение дня. В городе объявлено штормовое предупреждение, МЧС сообщало о возможном подъеме рек и образовании смерчей над морем. На курорте закрыты пляжи до конца суток 23 июля.