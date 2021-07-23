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В Сочи включили сирены из-за ливней

Жителей предупредили о возможной эвакуации в Хостинском районе города
© Максим Тищенко/ТАСС

СОЧИ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Сочи предупредили жителей и гостей города о возможной эвакуации в Хостинском районе курорта из-за непогоды и разливов рек, там включили сирены. Об этом ТАСС сообщили в администрации муниципалитета.

"Реки Кудепста и Хоста опять поднимаются, у нас готовность эвакуировать. Сирены включили", - сказал собеседник агентства.

Также проблемным остается участок в районе реки Западный Дагомыс, отметил собеседник. Сообщений о серьезных происшествиях на фоне непогоды пока не поступало.

Как передает корреспондент ТАСС из Адлерского района Сочи, из-за дождей затруднено движение транспорта, люди выходят из автобусов и пытаются добираться пешком. Местами подтоплены проезжая часть и тротуары.

Вместе с тем Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) сообщает о том, что до 26 июля в Краснодарском крае местами пройдут дожди, возможны грозы, град, шквалистый ветер.

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РоссияКраснодарский край
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