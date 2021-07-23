В Сочи из-за ливня подтопило трансформаторные станции

СОЧИ, 23 июля. /ТАСС/. Подтопление трансформаторных станций зафиксировано на некоторых участках в Сочи из-за обильных осадков, энергетики обесточили объекты. Работы по восстановлению электроснабжения ведутся в шести населенных пунктах, сообщили в пресс-службе администрации города.

"По информации сочинских электросетей, в результате обильных осадков, которые спровоцировали разлив четырех горных рек, частично подтоплены трансформаторные подстанции. В целях обеспечения безопасности населения бригады энергетиков оперативно обесточили энергообъекты. Ведутся оперативные работы по ликвидации последствий и возобновлению энергоснабжения потребителей в Хосте, Кудепсте, селах Верхнениколаевское, Вардане, Буу и Детляжка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что из-за угрозы подтопления отключена электроподстанция "Хоста".

В городе работает оперативный штаб, мобилизованы все силы и средства для устранения последствий разлива рек. В местах локальных подтоплений находятся спасатели МЧС, бригады муниципальной службы спасения для оказания помощи населению в случае необходимости. На всех реках города дежурят сотрудники администраций внутригородских районов.

Как уточнили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю, за час выпало 52,6 мм осадков, произошло подтопление участка дороги в поселке Хоста, а также двух торговых помещений в поселке Дагомыс. Поступило восемь заявок на откачку воды. " [К устранению последствий непогоды] привлекается от РСЧС 69 человек, 24 единицы техники", - уточнили в пресс-службе ведомства.