В МЧС не прогнозируют ухудшения обстановки из-за ливней в Сочи

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. МЧС России не прогнозирует ухудшения обстановки в связи с подтоплениями из-за ливней в Сочи. Об этом ТАСС в субботу сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

"Сил и средств достаточно, дальнейшее ухудшение обстановки не прогнозируется", - сказал он.

МЧС России рекомендует проявлять бдительность, следить за погодой и соблюдать меры пожарной безопасности.

В четверг в Сочи начались дожди, которые продолжились в пятницу в течение дня. В городе объявлено штормовое предупреждение, МЧС сообщало о возможном подъеме рек и образовании смерчей над морем. На курорте закрыты пляжи до конца суток 23 июля.

На данный момент ливень в Сочи прекратился, уровень воды в реках города начал снижаться. На месте работают аварийно-спасительные и пожарно-спасательные подразделения, органы местного самоуправления. В городе Сочи и в ГУ МЧС организована работа оперативных штабов. Эвакуация населения не требуется.