Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла на 67 тыс. га

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Площадь земель лесного фонда, на которой действуют лесные пожары в России, за последние сутки выросла на 67 тыс. га, до 884 тыс. га. Об этом сообщает в субботу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

На утро пятницы продолжалась ликвидация возгораний на площади 817 949 га, большей частью на территории Якутии.

"За прошедшие сутки 23 июля 2021 года в России лесопожарными силами ликвидировано 59 лесных пожаров на площади 15 106 га. На 00:00 мск 24 июля 2021 года на территории Российской Федерации действовало 223 лесных пожара на площади 884 024 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Самая большая площадь возгораний в Якутии - 781 957 га. Также обширные территории горят в Иркутской области (37 936 га), Чукотском автономном округе (18 070 га), Карелии (10 977 га), Хабаровском (5 604 га) и Приморском краях (3 003 га). Менее чем на 1 тыс. га горят леса в Вологодской, Костромской, Свердловской, Тюменской, Магаданской, Псковской, Кировской, Новгородской, Сахалинской и Ленинградской областях, а также в республиках Туве и Коми, Красноярском и Камчатском краях.

На тушении задействовано 5 600 человек, 776 единиц техники, 60 воздушных судов на мониторинге и еще 26 на тушении. Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах РФ, режим ЧС введен в десяти субъектах. Особый противопожарный режим действует в 65 регионах.