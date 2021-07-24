Легкий самолет упал под Хабаровском

ТАСС, 24 июля. Легкий самолет в субботу упал в пригороде Хабаровска, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.

"Есть информация о падении легкого самолета, на место выехала оперативная группа. По пострадавшим и погибшим пока ничего не знаем, группа пока не добралась", - сообщил представитель ведомства.

Ранее местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о том, что в окрестностях села Калинка упал легкий самолет, на борту которого были два человека. Аналогичный случай недалеко от Хабаровска произошел в 2020 году, тогда упал самолет, вылетевший с аэродрома Калинка.

18 апреля 2020 года в 700 м от поселка Лесное в Хабаровском крае потерпел крушение частный легкомоторный самолет Flying Fish ("Флаинг фиш", регистрационный номер RA-2961G). На борту находились четыре человека - пилот и трое пассажиров. Все они погибли, воздушное судно сгорело. Самолет вылетал с аэродрома Калинка для прохождения испытаний и продления сертификата летной годности. По информации краевого минтранса, аэродром работал без лицензии, ранее комиссия Межгосударственного авиационного комитета запретила там полеты.