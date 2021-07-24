При падении самолета под Хабаровском погиб один человек

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и еще один пострадал при падении легкого самолета около села Калинка в Хабаровском крае, сообщили ТАСС в субботу Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

Ранее в ГУ МЧС региона сообщили ТАСС о падении самолета около села Калинка. На место отправилась оперативная группа спасателей.

"В результате падения один человек погиб, еще один травмирован, тяжесть травм пока неизвестна. Пострадавшего доставляют в краевую больницу №2", - сообщили в ЕДДС. Там уточнили, что самолет упал при взлете с аэродрома Калинка за пределами взлетно-посадочной полосы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе минздрава Хабаровского края, пострадала женщина 40 лет. У нее перелом обеих ног, она находится в тяжелом состоянии.

В свою очередь в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры ТАСС сообщили, что по факту падения самолета ведомство начало проверку исполнения законодательства по безопасности полетов.