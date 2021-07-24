В Туве в результате ДТП погибли пять человек

ТАСС, 24 июля. Легковой автомобиль перевернулся в ночь на субботу в Республике Тыва, в результате ДТП погибли пять человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

"По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, не справившись с рулевым управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. Предварительно, на момент автоаварии в салоне находился водитель и четыре пассажира, в числе которых три женщины и несовершеннолетний. В результате ДТП скончались все участники дорожного движения", - говорится в сообщении.

Авария произошла на трассе в Барун-Хемчикском районе. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.