В Сочи полностью восстановили движение на федеральной трассе

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Реверсивное движение на федеральной дороге А-147 в Сочи снято, дорога работает в штатном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе Упрдор "Черноморье" в субботу.

В ночь на субботу в Адлерском районе Сочи из-за подтопления было введено реверсивное движение.

"Окончание работы временной реверсивной схемы - 01:10 мск 24.07.2021", - говорится в сообщении. Отмечается, что штатный режим обеспечен на протяженности всей трассы.

В ликвидации последствий подтоплений были задействованы 5 мастеров и 26 дорожных рабочих с 12 единицами техники.

В четверг в Сочи начались дожди, которые продолжились в пятницу в течение дня. В городе объявлено штормовое предупреждение, МЧС сообщало о возможном подъеме рек и образовании смерчей над морем.