В ДТП с бортовой "Газелью" под Астраханью пострадали восемь человек

АСТРАХАНЬ, 24 июля. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении бортовой "Газели" и легкового ВАЗ-2110 в Астраханской области увеличилось до восьми человек, семь из них иностранцы, которые ехали на полевые работы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

"В результате ДТП пострадали семь иностранцев и пассажир "Лады". Им оказывается необходимая медицинская помощь, диагнозы уточняются", - сообщил собеседник агентства.

Как информирует пресс-служба, предварительно установили, что мужчина, управлявший ВАЗ-2110, обгонял грузовик, водитель которого поворачивал налево. От удара перевернулась "Газель", в кузове которой находились 12 человек - граждане Узбекистана, которые следовали к месту проведения сельскохозяйственных работ.

По факту нарушения ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью людей, отделом ГИБДД ОМВД России по Харабалинскому району Астраханской области проводится административное расследование. Водителя грузовика привлекут к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров (вне кабины) и самовольное внесение изменений в конструкцию транспортного средства (установка скамеек в кузове для увеличения количества посадочных мест), выясняется, кто нанял его для перевозки, уточнили в пресс-службе.