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Энергоснабжение в шести населенных пунктах Сочи планируется восстановить к полудню

Жители остались без электричества из-за подтоплений трансформаторных станций
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Энергетики намерены к полудню 24 июля полностью восстановить энергоснабжение в шести населенных пунктах Сочи, которые остались без электроэнергии из-за подтоплений трансформаторных станций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"На 07:00 24 июля энергетики восстановили энергоснабжение 90% потребителей пострадавших от подтопления территорий. Основные схемы энергоснабжения восстановлены у потребителей Кудепсты, Хосты, Мацесты и населенных пунктов Лазаревского района. Бригады продолжают работы. До полудня планируется их завершить", - говорится в сообщении.

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