На Кубани туристический автобус съехал в кювет

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Туристический автобус с 22 пассажирами, по предварительным данным, съехал в кювет в Апшеронском районе на Кубани, погиб один человек, пострадали 19, проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"По предварительным данным, в поселке Мезмай Апшеронского района, туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет, в результате погиб один человек, пострадали 19. Организовано проведение проверки", - сообщили в ведомстве. При этом в ГУ МВД заявили, что в больницу доставлен 21 человек.

В прокуратуре региона добавили, что в рамках проверки будет дана оценка причинам и условиям произошедшего, в том числе действиям перевозчика на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, включая техническое состояние выпущенного на линию транспортного средства.

Причиной съезда мог стать отказ тормозной системы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.