Один человек погиб в районе вышедшей из берегов реки Мацесты в Сочи

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое пропали в районе реки Мацесты в Сочи, вышедшей из берегов из-за прошедшего накануне ливня. Вся группа находилась в одной машине, сообщили ТАСС в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

"Три человека пропали, один человек погиб. Они были в машине. Один из них смог выбраться, его тело обнаружили ниже по реке рано утром", - сказал собеседник агентства.

По данным следственного управления СК России по Краснодарскому краю, один из пропавших - ребенок. Следовали Хостинского района проводят доследственную проверку. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Тойота" съехал с моста через Мацесту, из-за чего машина оказалась в воде.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре края, в машине в момент происшествия находились пять человек, но один из них вышел из автомобиля, сославшись на то, что это опасно. "Обнаружено тело, по предварительным данным, сотрудника полиции, он находился не при исполнении. Организовано проведение проверки", - сообщили в прокуратуре.