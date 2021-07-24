Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до двух

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Число погибших в ДТП с участием пассажирского автобуса в Краснодарском крае увеличилось до двух. Об этом ТАСС сообщили источники в медицинских службах.

"В машине скорой помощи умер один из пострадавших. Таким образом общее число погибших составляет два человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с травмами различной степени тяжести пострадавших доставили в больницы. Как сообщали журналистам в пресс-службе краевого ГУ МВД, после ДТП 21 человека доставили в медицинское учреждение для обследования.

Гибель второго человека при съезде туристического автобуса в кювет в поселке Мезмай на Кубани подтвердили ТАСС в администрации Апшеронского района.

Ранее в прокуратуре Краснодарского края ТАСС сообщали, что при ДТП погиб один человек, источник в экстренных службах региона заявлял, что число жертв увеличилось до двух.

"По предварительным данным, два человека погибли: женщина и мужчина", - сообщили в администрации.

Командир отдельного взвода ДПС Апшеронского района капитан полиции Олег Зима уточнил журналистам, что два человека погибли на месте до приезда скорой помощи. В администрации района ТАСС добавили, что автобус, по предварительным данным, привез группу людей для осмотра местных достопримечательностей из Кореновска. Для оказания помощи пострадавшим задействовали санавиацию.

По данным прокуратуры, три человека находятся в тяжелом состоянии.

"К настоящему моменту по автобусу: двое погибших, трое - в тяжелом состоянии. По остальным вред здоровью, предварительно, не представляющий угрозу жизни", - говорится в сообщении ведомства.

24 июля в поселке Мезмай Апшеронского района, туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет. По предварительным данным, у автобуса отказала тормозная системы при прохождении поворота.