Глава федерации авиаспорта ДФО Новиковская погибла в крушении самолета в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Следователи установили личности погибших при крушении легкомоторного самолета в Хабаровском крае. В самолете находилась президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская. Об этом сообщили журналистам в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Следователи завершили осмотр места происшествия, изъяли образцы топлива, а также документацию на судно, назначили экспертизы, установили личности погибших. Установлено, что на борту судна находилась Т. С. Новиковская - президент ХРОО "Федерация авиационного спорта Дальнего Востока", - сказали журналистам.

Сейчас идут допросы свидетелей, следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося.

24 июля утром воздушное судно авиации общего назначения Sierra P2002 потерпело крушение в районе посадочной площадки "Калинка" в Хабаровском районе. На борту находились два человека, мужчина погиб на месте крушения, женщина умерла позднее в медицинском учреждении.

Следствием отрабатываются три версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".