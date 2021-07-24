Пляжи Сочи остаются закрытыми для купания после шторма

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Пляжи в Сочи остаются закрытыми после шторма и ливней в Сочи, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Все пляжи Сочи остаются закрытыми для купания. На них дежурят матросы-спасатели. Городские и коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме до устранения всех последствий стихии", - говорится в сообщении.

22 июля в Сочи начались дожди, которые продолжились 23 июля. В городе объявили штормовое предупреждение, МЧС сообщало о возможном подъеме рек и образовании смерчей над морем. Сообщается об одном погибшем и трех пропавших, которых вместе с автомобилем смыло в реку Мацеста, а также о смерче, который повредил магистральный водопровод.

