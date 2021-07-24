СМИ: число погибших из-за мощных ливней на западе Индии приблизилось к 140

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 138 человек погибли в результате инцидентов, связанных с мощными муссонными ливнями, обрушившимися за последние двое суток на западный индийский штат Махараштра. Об этом сообщил в субботу телеканал NDTV со ссылкой на данные местных властей.

В пятницу газета The Times of India информировала о 129 погибших и более чем 80 пропавших без вести.

По информации NDTV, из общего числа жертв 36 человек погибли при вызванном ливнем оползне в прибрежном округе Райгад, 27 - в округе Сатар, семь - в столице штата Мумбаи. Остальные жертвы обнаружены в различных населенных пунктах округов Гондия и Чандрапур.

Мощные муссонные ливни в минувшие двое суток вызвали наводнения в Мумбаи, а также в округах Райгад, Ратнагири, Палгхар, Тхане, Синдхудург, Колхапур, Сангли и Сатара. Правительство штата Махараштра сообщило журналистам, что более 84,4 тыс. человек эвакуированы из низинных районов, оказавшихся в зоне затопления, 54 деревни оказались полностью затоплены, 821 деревня пострадала частично. К спасательным работам привлечены подразделения и вертолеты ВМС Индии.

По оценкам специалистов, столь мощные ливни отмечены в штате впервые примерно за 40 лет. Как сообщил в пятницу новостной портал "Даидживорлд", в некоторых районах Махараштры выпало от 400 до 600 мм осадков.