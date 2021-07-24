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По факту убийства полицейского в Ставрополе возбудили уголовное дело

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ПЯТИГОРСК, 24 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя, сообщили журналистам в субботу в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

"Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю", - говорится в сообщении.

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