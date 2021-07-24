ДТП с автобусом на Кубани. Главное

Автобус с 22 пассажирами съехал в кювет в Апшеронском районе Краснодарского края, два человека погибли.
Главные факты о произошедшем – в материале ТАСС.
- В результате ДТП пострадал 21 человек, включая водителя. Несовершеннолетних, по предварительным данным, среди доставленных в больницу нет.
- Специалисты транспортируют вертолетом санавиации и реанимобилями четырех находящихся в тяжелом состоянии пострадавших в больницы Краснодара. Остальным пострадавшим помощь оказывается на месте. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
- Причиной съезда автобуса мог стать отказ тормозной системы. Сейчас эта версия проверяется, в прокуратуре региона полагают, что она может не соответствовать действительности.
- Водитель автобуса, по предварительным данным, осуществлял перевозку людей в частном порядке. Источник в экстренных службах региона пояснил ТАСС, что автобус был заказным, не туристическим.
- Автобус не был зарегистрирован, отметили в региональном оперштабе.
- По предварительным данным администрации Апшеронского района, автобус привез группу людей для осмотра местных достопримечательностей из Кореновска.
- Все пострадавшие и погибшие – жители разных районов Краснодарского края. Это работники одного из предприятий, автобус нанимал профсоюз организации.
- СК организовал проверку по факту произошедшего. Свою проверку проводит и прокуратура.
- Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства результаты проверки по факту ДТП.