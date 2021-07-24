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ДТП с автобусом на Кубани. Главное
ДТП с автобусом на Кубани. Главное
ДТП с автобусом на Кубани. Главное
ДТП с автобусом на Кубани. Главное
ДТП с автобусом на Кубани. Главное

ДТП с автобусом на Кубани. Главное

© МЧС России/ТАСС

Автобус с 22 пассажирами съехал в кювет в Апшеронском районе Краснодарского края, два человека погибли. 

Главные факты о произошедшем – в материале ТАСС.

  • В результате ДТП пострадал 21 человек, включая водителя. Несовершеннолетних, по предварительным данным, среди доставленных в больницу нет. 
  • Специалисты транспортируют вертолетом санавиации и реанимобилями четырех находящихся в тяжелом состоянии пострадавших в больницы Краснодара. Остальным пострадавшим помощь оказывается на месте. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
  • Причиной съезда автобуса мог стать отказ тормозной системы. Сейчас эта версия проверяется, в прокуратуре региона полагают, что она может не соответствовать действительности. 
  • Водитель автобуса, по предварительным данным, осуществлял перевозку людей в частном порядке. Источник в экстренных службах региона пояснил ТАСС, что автобус был заказным, не туристическим
  • Автобус не был зарегистрирован, отметили в региональном оперштабе.
  • По предварительным данным администрации Апшеронского района, автобус привез группу людей для осмотра местных достопримечательностей из Кореновска.
  • Все пострадавшие и погибшие – жители разных районов Краснодарского края. Это работники одного из предприятий, автобус нанимал профсоюз организации.
  • СК организовал проверку по факту произошедшего. Свою проверку проводит и прокуратура.
  • Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства результаты проверки по факту ДТП. 
Теги
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