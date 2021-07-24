Ребенок погиб от удара током, задев кондиционер на стене магазина в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку после гибели от удара током девятилетнего мальчика, который задел внешний блок кондиционера на стене магазина, пока ждал маму. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области в субботу.

"Прокуратура Тагилстроевского района города Нижнего Тагила организовала проверку в связи с гибелью девятилетнего ребенка. Предварительно, со слов свидетелей, ребенок рукой задел антивандальную решетку внешнего блока кондиционера, установленного слева от крыльца на стене, после чего получил удар током и упал на землю. Бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу, однако спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

Мама мальчика в это время была в магазине, а он вышел на улицу, так как ему стало жарко.

"Завтра, 25 июля, несовершеннолетнему исполнилось бы 10 лет", - добавили в пресс-службе.

В ходе прокурорской проверки оценят соблюдение требований законодательства о защите прав потребителей, в том числе при установке оборудования в магазине. Расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", находится на контроле прокуратуры.