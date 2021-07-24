В Чувашии четыре человека насмерть отравились алкоголем

ТАСС, 24 июля. Следователи возбудили уголовное дело после смерти четырех человек в Аликовском районе Республики Чувашия от контрафактного алкоголя. Арестована 65-летняя местная жительница, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 65-летней жительницы деревни Шапкино Аликовского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"). Злоумышленница задержана", - сказано в сообщении.

По версии следствия, подозреваемая хранила у себя дома контрафактный алкоголь, который содержал в своем составе большое количество метилового спирта. Она продала эту жидкость трем мужчинам и одной женщине в возрасте от 49 до 63 лет, которые умерли от острого отравления метиловым спиртом с 19 до 21 июля.

Следователи готовят ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены химическая, дактилоскопическая, генетическая и медицинские судебные экспертизы.