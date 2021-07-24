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После ДТП с автобусом в Краснодарском крае возбудили уголовное дело

В результате аварии два человека погибли

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении ПДД возбудили в Краснодарском крае после ДТП с автобусом, в результате которого два человека погибли, 21 пострадал. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального главка МВД.

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"Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено в отношении водителя, совершившего ДТП.

В субботу в районе поселка Мезмай Апшеронского района Краснодарского края туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет. В результате ДТП пострадал 21 человек, включая водителя, двое погибли.

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