После ДТП с автобусом в Краснодарском крае возбудили уголовное дело

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении ПДД возбудили в Краснодарском крае после ДТП с автобусом, в результате которого два человека погибли, 21 пострадал. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального главка МВД.