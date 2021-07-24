На авиасалоне МАКС у павильона с новым истребителем автомобиль сбил женщину

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 24 июля. /ТАСС/. Автомобиль сбил женщину на авиасалоне МАКС рядом с павильоном, где выставлен новый истребитель.
Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.
Женщину оперативно забрала бригада скорой помощи. На месте работают экипажи ГИБДД.
Наезд совершил черный автомобиль Toyota. Водителя опрашивают.
"Произошел наезд на пешехода. Оперативно отвезли [пострадавшую] в больницу, состояние не тяжелое, подозрение на перелом... Очень большой был наплыв народу, видимо, пешеход внезапно вышел перед машиной", - прокомментировал ситуацию сотрудник ГИБДД.