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МАКС-2021

На авиасалоне МАКС у павильона с новым истребителем автомобиль сбил женщину

Пострадавшую забрала бригада скорой помощи
© Глеб Ирисов/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 24 июля. /ТАСС/. Автомобиль сбил женщину на авиасалоне МАКС рядом с павильоном, где выставлен новый истребитель.

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Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Женщину оперативно забрала бригада скорой помощи. На месте работают экипажи ГИБДД.

Наезд совершил черный автомобиль Toyota. Водителя опрашивают.

"Произошел наезд на пешехода. Оперативно отвезли [пострадавшую] в больницу, состояние не тяжелое, подозрение на перелом... Очень большой был наплыв народу, видимо, пешеход внезапно вышел перед машиной", - прокомментировал ситуацию сотрудник ГИБДД. 

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