При столкновении с преступниками в Иране погибли четыре представителя КСИР

ТЕГЕРАН, 24 июля. /ТАСС/. Четыре представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) погибли в ходе вооруженного столкновения с преступными элементами в расположенной на юго-востоке страны провинции Систан и Белуджистан. Об этом со ссылкой на пресс-службу КСИР сообщает в субботу агентство ISNA.

По его сведениям, столкновение произошло около населенного пункта Гунич района Хаш. Другие подробности не приводятся.

Провинция Систан и Белуджистан является одним из источников напряженности для Ирана. Она граничит с Пакистаном и Афганистаном, и большая часть наркотрафика из-за границы, а также значительная часть контрабанды топлива и других товаров приходятся на этот район. Кроме того, здесь действует ряд сепаратистских и исламистских группировок.