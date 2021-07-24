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Исчезновение Ан-2 в Бурятии
Обновлено 

В Бурятии нашли предположительные обломки самолета Ан-2, пропавшего год назад

Источник в экстренных службах сообщил, что там также обнаружили останки трех-четырех человек
Самолет Ан-2 Владимир Смирнов/ТАСС, архив
Описание
Самолет Ан-2
© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

ТАСС, 24 июля. Обломки, предположительно, самолета Ан-2, пропавшего год назад, обнаружены в Бурятии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

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"На горном маршруте на северном склоне перевала Байконур Окинского района, на высоте 450 м, в 27 км от населенного пункта Кырен Тункинского района <...> обнаружены обломки самолета и останки трех-четырех человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, обломки, возможно, принадлежат самолету Ан-2, который пропал год назад в Тункинском районе.

Источник сообщил, что 25 июля на место планируется направить из Иркутска вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" со спасателями на борту. 

6 июля сообщалось, что спасатели возобновили поиски пропавшего в 2020 году в Бурятии самолета Ан-2.

Теги
РоссияБурятияИсчезновение Ан-2 в Бурятии
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