Волгоградская полиция ищет подростка, сбившего на электросамокате девочку

ВОЛГОГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Полиция разыскивает подростка, который сбил на электросамокате на Центральной набережной Волгограда семилетнюю девочку. Ребенок получил травму, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Подросток на электросамокате столкнулся с девочкой, катавшейся на обычном самокате. В медучреждении у нее диагностировали перелом ключицы. Подросток и его друзья с места происшествия сбежали", - сказали в пресс-службе.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе ведомства.