В Сирии в результате нападения на турецкий броневик погибли два военнослужащих ВС Турции

АНКАРА, 24 июля. /ТАСС/. Два турецких военнослужащих погибли, еще двое получили ранения в результате нападения на бронированный автомобиль ВС республики в Сирии. Об этом сообщило в субботу Министерство национальной обороны Турции.

"Два наших солдата погибли, еще двое получили ранения в результате нападения террористов на наш бронированный автомобиль в районе проведения операции "Щит Евфрата", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны республики также заявили, что после нападения "были нанесены удары по целям террористов, атаковавших броневик".

Турецкое телевидение утверждает, что атака на турецких военных произошла в районе города Эль-Баб в провинции Алеппо и за ней стояли члены Рабочей партии Курдистана (РПК) / "Сил народной самообороны". Обе эти организации признаны Анкарой террористическими.