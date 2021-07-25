Новое наводнение началось на юге Бельгии из-за сильных дождей

По его информации, больше всего пострадал город Динан и ряд кварталов Намюра. В Динане грязевые потоки сносят машины. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как рассказал на экстренной пресс-конференции бургомистр Динана Аксель Тиксон, "после ливней с грозами, продолжавшихся весь день, на город с гор обрушился грязевой поток, который снес несколько десятков автомобилей, дорожные знаки и ограждения, зеленые насаждения". "В результате резкого подъема уровня воды в реке [Мёз] подтоплено несколько городских кварталов, уровень воды достигает 30 см. К счастью, речь идет только о материальном ущербе, пострадавших в городе нет", - сообщил бургомистр.

Аналогичная ситуация наблюдается ряде других населенных пунктах в районе Арденн. В этом гористом регионе из русел стали выходить многочисленные ручьи и речки, превращаясь в грязевые потоки. Ситуация усугубляется тем, что в результате сильнейшего за последние 100 лет наводнения, обрушившегося на Бельгию 14-16 июля, русла многих рек остаются сильно засорены, а местами полностью запружены из-за упавших деревьев. В пострадавших от первого наводнения городах все еще серьезно повреждены и засорены ливневки и канализационные системы, которые сейчас не справляются даже в небольшим избытком дождевой воды.

По оценкам метеорологов, осадки продолжатся в воскресенье, поэтому ситуация в зоне наводнения может ухудшиться. В то же время ожидается, что интенсивность дождей будет гораздо ниже, чем на прошлой неделе, когда в южной части страны за двое суток выпала полуторамесячная норма осадков.

Подготовка к новом удару стихии

В пятницу правительственный кризисный центр в Бельгии распространил предупреждение, что в стране 24-25 июля ожидаются сильные осадки, что может привести к подтоплениям на юге страны. Власти провинции Лимбург даже приняли решение эвакуировать в субботу в порядке предосторожности жителей ряда кварталов населенных пунктов, находящихся в зоне возможного затопления.

Согласно последним данным, в результате наводнения 14-16 июля в Бельгии погибли 32 человека, все они опознаны, около 60 человек получили ранения и травмы. Ущерб от него еще не подсчитан, по предварительным оценкам властей Валлонии, он исчисляется миллиардами евро. Десятки тысяч домов разрушены и повреждены, десятки населенных пунктов были лишены газа, электричества и водоснабжения. Наводнение уничтожило более 50 тыс. автомобилей.