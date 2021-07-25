В России за сутки потушили более 100 тыс. га лесных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники лесопожарных служб за сутки потушили в России лесные пожары на площади более 100 тыс. га, сообщает в воскресенье пресс-служба Авиалесоохраны. С учетом новых возгораний общая площадь горящих лесов уменьшилась на 44 тыс. га.

На утро субботы на территории РФ действовало 223 лесных пожара на площади 884 024 га.

"За прошедшие сутки 24 июля 2021 г. в России лесопожарными силами ликвидировано 78 лесных пожаров на площади 100 558 га. На 00:00 мск 25 июля 2021 г. на территории Российской Федерации действовало 193 лесных пожара на площади 839 899 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наиболее обширные территории горят в Якутии, здесь действуют 78 пожаров на площади 739 174 га. Также сильно горят леса в Иркутской области (35 166 га), Чукотском автономном округе (18 515 га), Карелии (11 064 га), Хабаровском (5 701 га) и Приморском (3 003 га) краях. Менее 1 тыс. га охватили лесные пожары в Вологодской, Костромской, Свердловской, Тюменской, Томской, Новгородской, Ленинградской областях, а также Тыве, в Красноярском и Камчатском краях.

На тушении задействовано 5 065 человек, 725 единиц техники, 69 воздушных судов на мониторинге и еще 33 на тушении. Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в 10 субъектах РФ. Особый противопожарный режим действует в 65 регионах.