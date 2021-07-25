Раскрываемость убийств в Москве достигла 92%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Раскрываемость убийств в Москве благодаря возможностям новой криминалистической техники и системе "Безопасный город" выросла до 92%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве в воскресенье.

"По итогам шести месяцев 2021 года раскрываемость убийств (ст. 105 УК РФ) составила 92,2%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), - 100%, раскрываемость изнасилований (ст. 131 УК РФ) - 100%", - рассказали в ГСУ СК по Москве.

В 2006 году, до образования Следственного комитета, раскрываемость убийств в столице составляла 71,7%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, - 57,9%, изнасилований - 69,7%.

Ежегодно в Москве фиксируется порядка 300 убийств и покушений на убийство, более ста случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, и более ста изнасилований и покушений на изнасилование.

Кроме того, отметили в ГСУ СК по Москве, "за шесть месяцев 2021 года следователями столичного Следственного комитета раскрыто 391 преступление прошлых лет". За последние 3,5 года столичные следователи СК установили виновных более чем по 800 уголовным делам о тяжких преступлениях, совершенных в Москве и оставшихся нераскрытыми начиная с 1990-х годов. Кроме того, следователи изучают материалы еще более 800 уголовных дел прошлых лет, где есть перспектива с помощью новейших технологий криминалистики и сравнения данных аналогичных преступлений установить преступников. Благодаря этой работе ежегодно в Москве возобновляется расследование нескольких десятков уголовных дел, ранее приостановленных из-за того, что не удавалось установить виновных.