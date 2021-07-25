В СК заявили, что с коррупцией связано каждое пятое уголовное дело, возбуждаемое в Москве

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Каждое пятое уголовное дело, которое возбуждается следователями СК в Москве, связано с коррупционными преступлениями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве в профессиональный праздник - ежегодно отмечаемый 25 июля День сотрудника органов следствия РФ.

"За шесть месяцев 2021 года в ГСУ СК России по городу Москве возбуждено 2 503 дел. Из них 463 - по преступлениям против личности, 45 - по террористической и экстремистской направленности, 656 - по преступлениям коррупционной направленности и 1 177 - по преступлениям экономической направленности (к подследственности СК относятся уголовные дела о неуплате налогов, невыплате зарплат и другие)", - рассказали в ГСУ СК по Москве.

За полгода столичные следователи завершили производство по 1 966 делам, в том числе по 1 170 делам по тяжким и особо тяжким преступлениям.

Благодаря работе столичных следователей СК только за первое полугодие этого года возмещен ущерб от преступлений в бюджет РФ в размере более 10,4 млрд рублей, работодателями погашена задолженность по зарплате более чем на 1 млрд рублей. "Принятыми мерами московских следователей наложен арест на имущество фигурантов (в счет дальнейшего погашения ущерба от преступлений - прим. ТАСС) на общую сумму более 3,6 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

День сотрудника органов следствия РФ, который является профессиональным праздником следователей СК, а также следователей МВД и ФСБ, был учрежден в 2013 году, после создания Следственного комитета РФ. Дата приурочена к появлению первых самостоятельных органов следствия в России - 25 июля 1713 года был издан именной указ Петра I "О создании следственной канцелярии гвардии майора М. И. Волконского". Созданные 300 лет назад "майорские" следственные канцелярии подчинялись напрямую Петру I и расследовали коррупционные дела (факты взяточничества, казнокрадства, мошенничества), невзирая на чины и звания.