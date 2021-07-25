Полиция Москвы проверяет заявление об избиении посетителя в посольстве Киргизии

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по заявлению мужчины, утверждающего, что его ударил сотрудник посольства Киргизии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратился мужчина, который пришел в посольство Киргизии помочь оформить документы своей знакомой. По его словам, он повздорил с сотрудником учреждения, после чего тот ударил его по лицу", - сказал собеседник агентства.

Нападавшим потерпевший назвал второго секретаря вице-консула посольства. Начата доследственная проверка.