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Таможня Гонконга конфисковала наркотики в партиях продуктов питания на почти $30 млн

Так, среди бутылок с маслом авокадо, поставленных по воздуху из Мексики, сотрудники правоохранительных органов обнаружили жидкий метамфетамин, а в коробках с лапшой быстрого приготовления выявили 61 кг героина

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 июля. /ТАСС/. Таможенники Гонконга за последние две недели изъяли три крупнейшие за 20 лет партии различных наркотиков на общую сумму более 230 млн гонконгских долларов ($29,6 млн). Они были спрятаны среди импортных продуктов питания, сообщил в воскресенье на пресс-конференции представитель таможенных органов Ли Камвин.

"Мы видим, что в условиях пандемии коронавируса наркосиндикаты стали рисковать и пытаются переправлять за один раз крупные партии наркотиков. При этом методы контрабанды стали более изощренными", - отметил он.

Так, среди бутылок с маслом авокадо, поставленных по воздуху из Мексики, сотрудники правоохранительных органов обнаружили жидкий метамфетамин, стоимость которого оценивается в $10 млн.

Вместе с тем в морском контейнерном порту таможенники выявили 61 кг героина, спрятанного в коробках с лапшой быстрого приготовления. Также на одном из складов города было изъято 72 кг кокаина, помещенного среди разнообразных продуктов для здорового питания.

По этому делу задержаны пять человек, ведется следствие.

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