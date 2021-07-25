Sky: экс-футболисту сборной Англии Бартону предъявили обвинения в избиении женщины

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Джои Бартон предстанет 26 июля перед Уимблдонским магистратским судом по обвинению в умышленном нанесении телесных повреждений женщине. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Sky News.

Отмечается, что выдвинутые против 38-летнего экс-игрока клуба "Манчестер Сити" обвинения связаны с инцидентом, произошедшим в доме на юго-западе Лондона 2 июня. В результате у женщины выявлена черепно-мозговая травма.

В настоящее время Бартон работает главным тренером команды "Бристоль Роверс", которая по итогам минувшего сезона вылетела в четвертый дивизион в системе футбольных лиг Англии. В бытность футболистом, помимо "Манчестер Сити", он также выступал в составе английских клубов "Ньюкасл", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Бернли", во французском "Марселе" и шотландском "Рейнджерс". Кроме того, на счету бывшего полузащитника один матч в составе сборной Англии. Он завершил карьеру игрока в 2017 году после того, как Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала его на 18 месяцев за участие в ставках.

Еще будучи футболистом, Бартон регулярно попадал в скандальные истории и становился фигурантом уголовных дел. Так, в 2008 году он провел пару месяцев за решеткой в связи с нарушением общественного порядка и нападением на 16-летнего подростка в центре Ливерпуля в рождественские праздники в состоянии алкогольного опьянения. В том же году он получил условный четырехмесячный срок за избиение на тренировке одноклубника по "Манчестер Сити", французского полузащитника Усмана Дабо.