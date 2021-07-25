В трех регионах Испании бушуют лесные пожары

МАДРИД, 25 июля. /ТАСС/. Сразу несколько крупных лесных пожаров вспыхнуло в Испании. Как проинформировали в воскресенье в Twitter региональные пожарные службы, возгорания зафиксированы в автономных сообществах Андалусия, Кастилия-Ла-Манча и Каталония.

В частности, в районе населенного пункта Льетор в провинции Альбасете огнем выжжено около 1 тыс. га леса. К тушению пожара, начавшегося в субботу, подключилось военное подразделение по чрезвычайным ситуациям.

В Каталонии бушуют сразу два пожара - в провинциях Таррагона и Жирона. В результате уничтожено уже более 1,1 тыс. га леса. В районе андалусского муниципалитета Вильярраса также в субботу возникло возгорание, к настоящему моменту выжжено порядка 600 га леса.