В СК передали дело о смерти министра Приамурья Курдюкова

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Прокурор Амурской области Александр Бучман поручил следователям СК расследовать дело, возбужденное по факту причинения министру цифрового развития и связи региона Александру Курдюкову тяжкого вреда здоровью. Ранее дело находилось в введении полиции, сообщается в воскресенье на сайте прокуратуры региона.

"По поручению прокурора области Александра Бучмана уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова изъято из полиции и передано для расследования в Следственный комитет", - говорится в сообщении.

17 июля во время отдыха на туристической базе 39-летний министр Александр Курдюков во время конфликта получил травмы. С места отдыха его госпитализировали. Позже чиновник умер в больнице. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", виновному по ней грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Александр Курдюков родился в Благовещенске в 1981 году, окончил Амурский государственный университет по специальности "информационные системы (по областям применения)". С января 2021 года он являлся министром цифрового развития и связи Амурской области.