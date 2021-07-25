Число погибших из-за наводнений в провинции Хэнань в Китае возросло до 63

ПЕКИН, 25 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате вызванных сильными ливнями наводнений в центральной провинции Хэнань возросло до 63, еще пять человек числятся пропавшими без вести. Об этом в воскресенье на пресс-конференции сообщили местные власти.

Ранее власти заявляли о 58 погибших и пяти пропавших без вести.

По обновленным данным, ущерб разной степени понесли 11,45 млн жителей провинции, за последнюю неделю более 1,3 млн человек были эвакуированы в безопасные районы. Затоплено около 876 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Как сообщалось ранее, наводнения разрушили 10 тыс. построек, сильно повредили более 22 тыс. Прямой экономический ущерб Хэнани от наводнений составил 13,9 млрд юаней (около $2,15 млрд).