Площадь пожара в жилом доме в Петербурге выросла до 1,5 тыс. кв. м

ТАСС, 25 июля. Площадь пожара в жилом доме в Санкт-Петербурге выросла до 1,5 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По уточненной информации, площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс кв. м. Из здания было эвакуировано 15 человек", - сказали в МЧС.

В 15:28 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Лиговский проспект, дом 115. Первоначально горела кровля трехэтажной пристройки к жилому пятиэтажному зданию на площади 300 кв. м. Из-за угрозы распространения огня ранг пожара повышен до третьего (из пяти возможных). По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщили журналистам в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу, к ликвидации пожара привлечены от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 117 человек и 34 единицы техники, в том числе от МЧС - 89 человек и 22 единицы техники.