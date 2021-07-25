В ДТП в Мордовии погибли три человека

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Три человека погибли, еще четверо, включая двух несовершеннолетних, пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Ковылкинском районе Мордовии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Мордовии.

Ранее в региональном главке МЧС сообщали о девяти пострадавших в аварии на 59-м км автодороги Ковылкино - Саранск.

"[Автомобили] Peugeot и Audi, [произошло] лобовое столкновение. Третий автомобиль задело по касательной. В Peugeot погибли муж с женой, 1973 и 1974 годов рождения, их двое несовершеннолетних детей пострадали, с переломами доставлены в больницу. В Audi погибла пассажирка 1968 года рождения, пострадали два человека. Итого трое погибших, четверо пострадавших", - сообщила собеседница агентства.