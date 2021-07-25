{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В историческом центре Кирова загорелось двухэтажное нежилое здание

На месте работают четыре пожарных расчета
© Мария Шевченко/ТАСС

КИРОВ, 25 июля. /ТАСС/. Здание загорелось в историческом центре Кирова на улице Ленина. Как сообщил ТАСС в воскресенье находящийся на месте происшествия сотрудник ГУ МЧС по региону, речь идет о нежилом доме.

"Горит двухэтажный нежилой дом. Информации о пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте работают четыре пожарных расчета.

Как передает корр. ТАСС, дым идет с крыши дома. Пожарные просят людей из расположенных рядом офисов покинуть помещения. Около здания работают экстренные службы.

Теги
РоссияКировская область
Прокуратура организовала проверку по ф пожара в доме в центре Петербурга
По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования
Читать полностью