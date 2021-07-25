В историческом центре Кирова загорелось двухэтажное нежилое здание

КИРОВ, 25 июля. /ТАСС/. Здание загорелось в историческом центре Кирова на улице Ленина. Как сообщил ТАСС в воскресенье находящийся на месте происшествия сотрудник ГУ МЧС по региону, речь идет о нежилом доме.

"Горит двухэтажный нежилой дом. Информации о пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте работают четыре пожарных расчета.

Как передает корр. ТАСС, дым идет с крыши дома. Пожарные просят людей из расположенных рядом офисов покинуть помещения. Около здания работают экстренные службы.