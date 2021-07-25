Число погибших при столкновении двух автомобилей в Омской области выросло до четырех

ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате ДТП в Омской области, где столкнулись ВАЗ и УАЗ, увеличилось с трех до четырех. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.

Ранее сообщалось о трех погибших - все они находились в салоне ВАЗа - и восьми пострадавших, которые были в УАЗе. "По уточненным данным, с полученными травмами госпитализированы семь пассажиров УАЗ-39625, в том числе двое пятилетних мальчиков и двое подростков 2009 и 2007 годов рождения. Водитель данного автомобиля 1950 года рождения скончался в медицинском учреждении", - сообщили в пресс-службе.

Авария произошла в воскресенье в Крутинском районе Омской области, столкнулись автомобили ВАЗ и УАЗ. Установлено, что водитель ВАЗ-2107, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, на момент ДТП не имел водительских прав. В 2017 году он был лишен права управления транспортным средством на 19 месяцев за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, а в 2018 году его привлекли к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.