В Оренбургской области подросток пострадал из-за удара током на железнодорожном мосту

ТАСС, 25 июля. Подросток госпитализирован после травмирования током на железнодорожном мосту через реку Кумак в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"25 июля в вечернее время на железнодорожном мосту через реку Кумак, расположенном на перегоне Новоорск - Кумакская, произошло травмирование электрическим током 12-летнего мальчика. Он доставлен в больницу. На место происшествия выехал Орский транспортный прокурор для координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов", - говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура начала проверку, во время которой оценит техническое состояние указанного участка железнодорожного моста, соблюдение сотрудниками ОАО "РЖД" требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних.

В пресс-службе отметили, что выясняются причины и обстоятельства ЧП. Следственным органом начата доследственная проверка. Ее результаты взяты на контроль Уральским транспортным прокурором.