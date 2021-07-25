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При срабатывании взрывного устройства на придомовом участке под Тверью погиб один человек

ЧП произошло в поселке Жарковский

ТАСС, 25 июля. Мужчина погиб в результате срабатывания взрывного устройства, которое, по предварительным данным, сработало на приусадебном участке в поселке Жарковский Тверской области, сообщил ТАСС источник экстренных службах региона.

"В поселке Жарковский на улице Юбилейной около дома №13 произошел взрыв. Погиб один человек <...> 1957 года рождения. Предположительно, взрывное устройство сработало", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Факт происшествия подтвердили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. "В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о гибели в результате произошедшего хлопка мужчины <...> Организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд к месту произошедшей трагедии", - говорится в сообщении на сайте управления.

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